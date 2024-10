22-vuotias ruotsalaispuolustaja palaa SM-liigaan – edelliskerta pahasti pilalle

Leveyttä ja kahden suunnan pelaamista

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on kritisoinut JYPin puolustamista pehmeäksi – joukkueen maalille on tultu "luvattoman helposti joka puolelta". Vahvistukselle on ollut tarvetta jyväskyläläisseurassa, jonka takana SM-liigan sarjataulukossa on vain Jukurit.