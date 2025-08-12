204 metriä! Suomessa kiskottiin aivan älytön kaari

Frisbeegolfin pituusheiton SM-kisoissa jysähti historiallinen kaari.
Avoimen luokan avauskierroksella Heinolassa nähtiin aivan valtava heitto.
Viime vuonna SM-kultaa juhlinut Julius Lehti heitti peräti 204,6 metriä. Kyseessä on Suomen frisbeegolfliiton mukaan pisin heitto, mitä Suomessa on koskaan nähty. 200 metriä on rikottu vain kerran aiemmin, silloinkin Lehden toimesta.
Mammuttisuoritus ei kuitenkaan lohduttanut, sillä tulokset nollattiin semifinaali- ja finaalikierrosten välissä. Voiton vei finaalissa lopulta Lauri Hämäläinen tuloksella 199,2 metriä. Lehti otti hopeaa 194,6-metrisellään. Pronssia pokkasi Ilkka Tikkala, joka sai tulokseksi 172,4 metriä.
Avoimeen sarjaan osallistunut junioriheittäjä Arttu Rossi rikkoi alle 16-vuotiaiden Suomen ennätyksen tempaisemalla kiekon 161,4 metrin päähän. Edellinen SE parani kahdeksan metriä.