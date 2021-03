20 vuotta sitten havaittu asteroidi ohittaa Maan alkuillasta

Etäisyys on hieman yli viisi kertaa Maan ja Kuun välimatka.

Tähtitieteen termein arvioituna etäisyys on kuitenkin pieni ja siksi asteroidi on arvioitu "potentiaalisesti vaara aiheuttavaksi asteroidiksi". Asteroidin arvioidaan ohittavan Maan 124 000 kilometrin tuntivauhdilla. Se on nopeammin kuin suurin osa Maan ohittavista asteroideista.