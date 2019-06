20 vuotta Ruotsin hovissa työskennellyt Lassi Koivunen on nähnyt kuninkaallista elämää aina häistä hautajaisiin – nyt hän paljastaa, kuinka pelasti prinsessa Lilianin pulasta

On 90-luvun alku, kun parikymppinen Lassi Koivunen saa erikoisen soiton. Hän on juuri aloittanut Ruotsin hovin huonekalukonservaattorina.

– Nyt on ikävä tilanne. Prinsessa Lilianin tiara on jäänyt lipaston sisään. Voisitko auttaa? Soittaja on Lilianin hoviavustaja.