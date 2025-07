Kainuun prikaati on tarjonnut keskusteluapua yksikössä, jossa Mikkelin murhaepäilty palveli

Varusmiehille on tarjottu keskusteluapua Kainuun prikaatissa, jossa Mikkelin murhaepäilty suoritti varusmiespalvelusta, Kainuun prikaatista vahvistetaan STT:lle.

Poliisi suoritti Mikkelin murhasta epäillyn etsintöjen yhteydessä tehtävän myös Kainuun prikaatin varuskunnassa. Varusmiehille pidettiin maanantai-iltana tiedotustilaisuus asiasta.

Poliisi otti epäillyn kiinni maanantaina.

Koska rikostutkinnan tiedottamisvastuu on poliisilla, Kainuun prikaatista ei kommentoida STT:lle, missä yksikössä epäilty on palvellut tai milloin hän on aloittanut palveluksen.