19-vuotias jalkapallomaalivahti kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.
Espanjan viidennen divisioonan jalkapallo-ottelu sai traagisen käänteen viikonloppuna, kun 19-vuotias maalivahti Raul Ramirez törmäsi rajusti saaden vakavan päävamman, joka johti lopulta hänen kuolemaansa.
Tapaus sattui Colindresin kohdatessa Revillan. Ramirez sai törmäyksessä pahan päävamman, joka espanjalaismedian mukaan johti useisiin sydänpysähdyksiin ja aiheutti hänelle aivokuoleman.
Kantabrian jalkapalloliitto ilmoitti, että tapahtuman okhdosta pidetään kolmen päivän suruaika. Sen lisäksi ensi viikon kaikissa otteluissa pidetään minuutin hiljainen hetki Ramirezin muistolle.