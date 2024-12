Espoon Suvelassa tapahtuneen epäillyn jengimurhan yhteydessä ammuttiin useita laukauksia. Tapauksen tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisista ei kerro laukausten tarkkaa määrää, mutta niitä oli alle kymmenen.

Hätäkeskukseen tuli tapahtuma-aikaan viime viikon torstaiyönä useita ilmoituksia ampumisesta.

– Puheluita tuli useilta kansalaisilta ympäriinsä siltä alueelta. Laukauksia on kuultu jopa kilometrien päähän tekopaikalta, Forss kertoo.

Äskettäin 19 vuotta täyttänyt nuori mies kuoli jengimurhaksi epäillyn ampumisen uhrina 5. joulukuuta. Poliisi epäilee, että henkirikoksen taustalla on pääkaupunkiseudun katujengien välienselvittely.

Forssin mukaan tapaukseen osallisilla ihmisillä on aiempia liitäntöjä katujengeihin. Forss kertoo asiasta illan Rikospaikassa.

Tarkemmista tapahtumatiedoista vaietaan

Poliisi ei kommentoi vielä tarkemmin tapahtumia viime viikon torstaiyönä Espoon Suvelassa.

– Kuulustelut ovat sen verran kesken, että emme voi vielä kertoa yksityiskohtaisesti siitä, mitä tekopaikalla on mahdollisesti tapahtunut ja ketä kaikkia siellä on ollut paikalla.

Toistaiseksi avoinna on sekin, ammuttiinko tilanteessa muita henkilöitä kohti kuin henkirikoksen uhriksi joutunutta nuorta miestä.

– Tietysti kun julkisella paikalla ammutaan, siellä on aina joitakin vaarassa. Sitä ei avata vielä tarkemmin, onko muita henkilöitä ollut mahdollisesti ampumislinjalla tai sen läheisyydessä, Forss muotoilee.

Parikymppisen nuoren miehen elämä päättyi viime torstaina ampumisen seurauksena Espoon Suvelassa.

Epäiltyjen roolia ei kommentoida

Poliisi ei kommentoi vielä epäiltyjen henkilöiden rooleja teossa. Yksi epäillyistä oli aiemmin etsintäkuulutettuna ja hänet saatiin kiinni maanantaina. Julkisuuteen ei ole kerrottu, epäilläänkö juuri hänen olevan ampuja.

– Tämän hetken tilanne on se, että yksi on vangittu, kaksi pidätetty ja epäiltyjä on erinäinen määrä. Sitä en kommentoi, onko meillä vielä joitakin henkilöitä tavoittamatta.

Poliisi vaatii aiemmin etsintäkuulutettua ja maanantaina kiinni otettua miestä vangittavaksi huomenna. Mies otettiin kiinni Suomesta, mutta tarkempaa paikkaa ei kerrota.

Poliisilla on jonkinlainen käsitys epäillyn murhan motiivista.