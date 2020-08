18-vuotias nainen oli kateissa yhdeksän päivää Yhdysvalloissa – löydettiin elossa erämaasta: Selvisi syömällä marjoja ja juomalla vettä joesta

Bensanhakureissu meinasi päättyä kohtalokkaalla tavalla

King Countyn poliisit kertoivat, että Fuda selvisi erämaassa juomalla vettä joesta ja syömällä marjoja. Toistaiseksi ei ole varmuutta, miksi hän on lähtenyt metsään.

– On mahdollista, että hän on lähtenyt hakemaan bensaa autoonsa ja lopulta hän on eksynyt. Tässä vaiheessa meillä ei ole vielä varmuutta asiasta, sanoo poliisi Ryan Abbot.