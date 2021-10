Perheen retkeily sai järkyttävän käänteen: Nelivuotias Cleo katosi teltasta keskellä yötä Australiassa

Sieppaus myös mahdollinen

– Joka tunti, kun nelivuotias on kateissa näissä olosuhteissa, jossa ei ole vettä, on todella kuuma ja vähän suojaisia paikkoja, on todella, todella huolestuttavaa. Siksi meillä on kova pelko Cleon puolesta tällä hetkelllä, Muday jatkaa.