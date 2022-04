17-vuotias suomalaislupaus teki yliopistovalintansa – "Miksei voisi olla yksi maailman parhaista?"

Pääasiassa pelintekijän paikalla pelaava Little, 17, teki helmikuussa MM-karsintaottelussa Sloveniaa vastaan miesten maajoukkuedebyyttinsä tämän vuosituhannen nuorimpana suomalaiskoripalloilijana. Hän on edustanut Suomea myös 25 juniorimaaottelussa.

– Hän on koko ajan skarppina, kysyy ja imee tietoa. Kaikesta näkee, että hänellä on terve pää ja että hän on määrätietoinen. Totta kai hänellä on myös taidot ja hän on urheilullisesti lahjakas, mutta vaikuttavinta ovat olleet muut jutut.