17-vuotiaana kadonneen Sari Liinaharjan tapausta tutkitaan taas – pääepäilty avautui Ylen podcastissa vuosikymmenten jälkeen: "Otettiin liftarityttö kyytiin"

Liinaharja katosi helmikuussa 1987 jälkiä jättämättä, ja hänet löydettiin yli puoli vuotta myöhemmin kuolleena. Poliisi on epäillyt, että tyttö joutui henkirikoksen uhriksi. Rikosta ei ole toistaiseksi saatu selvitettyä.

Jutussa kerrottiin, miten jo 20 vuotta sitten poliisi uskoi löytäneensä miehen, joka on vastuussa Liinaharjan kuolemasta. Tutkinta tosin tyssäsi tylysti, kun syyttäjä teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, koska Liinaharjan pahoin tuhoutuneesta ruumiista ei voitu todeta kuolinsyytä.

Nyt keskusrikospoliisi on jälleen aloittanut aktiiviset tutkimukset Liinaharjan kohtalon ratkaisemiseksi. Lisätutkinta on avattu syyttäjän pyynnöstä.

Tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Paavo Tuominen on vaitonainen keskeneräiseen lisätutkintaan liittyen, koska sen sisältö on hänen mukaansa salainen.

Hän silti paljastaa, että poliisi on saanut asiaan liittyen uusia tietoja.

Corolla-mies äänessä

Podcastia varten on haastateltu miestä, jota poliisi epäili Liinaharjan henkirikoksesta 2000-luvun alussa. Kyse on siis samasta miehestä, jonka osalta syyttäjä teki asiassa taannoin syyttämättäjättämispäätöksen.

Julkisuudessa miehestä on puhuttu niin sanottuna Corolla-miehenä, sillä hänen on epäilty liikkuneen Liinaharjan katoamisen aikaan Tammelan sekä Liinaharjan löytöpaikan, Rekirikon alueella tummanpunaisella Toyota Corollalla. Mies on aiemmin kiistänyt tämän täysin ja kertonut poliisille, ettei liity Liinaharjan tapaukseen millään tavalla.