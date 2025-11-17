SHL-seurat ovat käyneet huutokauppaa saadakseen Robin Salon riveihinsä.
Toista kauttaan Malmö Redhawksissa pelaava Robin Salo on vaihtamassa tuttuun seuraan seuraavaksi kaudeksi. Ruotsalaislehti Expressenin tietojen mukaan Salolle tarjottiin tulevasta kaudesta Malmössä noin 240 000 euroa nettopalkkana, mutta Örebro on tarjonnut vieläkin suurempaa summaa suomalaispuolustajalle.
Salo pelasi Örebrossa kausina 2019–21. Viime visiitin jälkeen suomalainen siirtyi Pohjois-Amerikkaan, jossa Salo kerrytti 32 NHL-ottelua ja 146 AHL-ottelua.
Örebron paikallismedia Nerikes Allehandan mukaan Salo olisi valmis siirtymään tulevaksi kaudeksi vanhaan seuraansa.
Salo on kerryttänyt kauden 19 ensimmäiseen otteluun 10 pistettä. Salon edustama Malmö majailee sarjataulukossa sijalla 8. Örebro on tällä kaudella sarjan suomalaisjoukkue, sillä joukkueessa on viisi suomalaista. Sampo Ranta ja Teemu Turunen jatkavat Örebrossa myös seuraavalla kaudella.