Poliisi pyytää apua 14-vuotiaan pojan löytämiseksi – oleskelee todennäköisimmin pääkaupunkiseudulla

Poliisi pyytää apua 14-vuotiaan Samuel Hännisen löytämiseksi. Hänninen poistui asuinpaikastaan Pohjois-Pohjanmaalta 13.10. Tämän jälkeen hänestä on varma havainto 24.10. pääkaupunkiseudulta, josta Hänninen on alun perin kotoisin.

Hänninen on noin 160 senttiä pitkä, ruumiinrakenteeltaan normaali ja hänellä on ruskeat silmät. Hännisellä on lyhyehköt kiharat hiukset, jotka ovat yleensä nutturalla. Viimeisimmän havainnon mukaan Hännisellä ollut yllään musta toppaliivi, harmaa huppari, vaaleansiniset farkut, musta lippalakki ja valkoiset Nike-merkkiset lenkkarit.