11-vuotias poika jäätyi hengiltä, häkämyrkytyksiä ja tulipaloja – Biden haluaa julistaa suuronnettomuuden Texasiin

Myrsky on hellittänyt Texasissa, mutta osavaltiossa kärsitään vielä varsin talvisista olosuhteista. Esimerkiksi vedensaannissa on ollut ongelmia, sillä pakkasen kurittamissa putkissa ei riitä vedenpaine. Asukkaille on jouduttu jakelemaan talousvettä pullotettuna.