Suomalaisten keittiöissä on oleellinen ongelma, joka voi vaikuttaa ruoan makuun: "Virhe on tapahtunut jo 70 vuotta sitten"

Sauli Kemppainen tunnetaan Michelin-tähtikokkina, joka on viimeksi luotsannut Berliinissä Savu-nimistä ravintolaa. Kemppainen on myös nähty MTV:llä Suomen omana "Gordon Ramsayna", sillä kokki toimi Hell’s Kitchen -ohjelman keittiöpäällikkönä vuonna 2013.

"Virhe on tapahtunut jo 70 vuotta sitten"

– No sehän nyt on lähtökohtaisesti se huonoin paikka keittiössä. Jos lähdetään siitä, että maustekaapissa on kuivia mausteita suurimmaksi osaksi, niin niidenhän pitäisi olla viileässä ja kuivassa paikassa, Kemppainen muistutti lähetyksessä.