Suomalainen Johan kilpailee himoitusta tittelistä maailman kovimpien kokkien joukossa – irtoaako näillä annoksilla voitto?

Aivan uudenlainen kilpailutehtävä

Jos viime vuonna Bocuse d'Or-finaalissa nähtiin ennennäkemätön kilpailutehtävä take away -teemaan liittyen, on kisaajat tänäkin vuonna yllätetty aivan uudenlaisella tehtävällä. Tällä kertaa kokit tiimeineen pääsevät valmistamaan muun muassa kolmen ruokalajin lapsille suunnatun kurpitsamenun.