Suomalainen hampurilaisketju räväyttää: Aikoo avata 10 uutta ravintolaa ja palkata 300 työntekijää

Suomalainen hampurilaisketju Friends & Brgrs jatkaa kasvuaan. Yrityksen tiedotteessa kerrotaan, että sen tavoitteena on avata 10 uutta ravintolaa ja samalla palkata yli 300 uutta työntekijää tämän vuoden aikana.

– Suomessa on parhaillaan käynnissä iso ulkona syömisen kulttuurin muutos, ja tätä trendiä vauhdittavat nuoret kuluttajat. Hampurilaistemme suuren kysynnän myötä etsimmekin nyt aktiivisesti toimitiloja ympäri maata, toimitusjohtaja Peter Fagerholm sanoo.

Uusia ravintoloita ainakin Lahteen, Vantaalle ja Helsinkiin

– Arvioimme työllistävämme yli 300 henkilöä pelkästään tänä vuonna. Tiimimme on meille tärkeä. He varmistavat, että tarjoamme hyvän kokemuksen kaikille asiakkaille. Onneksi Suomessa on paljon lahjakkaita nuoria.