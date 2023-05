Pidän kaksin käsin kiinni rommista! Alkoissa ja ruokakaupoissa nyt selkeä buumi: "Vähän isompi kysyntäpiikki"

Kuten aiemmin MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerroimme, Piña Colada on nyt kaikkien huulilla, kiitos Käärijän. Cha Cha Cha -kappaleessa mainittu klassikkodrinkki on tällä viikolla villinnyt myös viisufanit. Kysyimme ruokakaupoilta ja Alkolta, miten Piña Coladan suosio on heijastunut juoman raaka-aineiden myyntiin.