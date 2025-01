Ostitko näitä elintarvikkeita? Salmonellariski!

Seesaminsiementahnaa sekä halvaa vedetään myynnistä.

Elintarvikeyhtiö Sevan ilmoitti perjantaina vetävänsä myynnistä 200 gramman Tahini Seesaminsiementahna -pakkauksia sekä 400 gramman Halva Vanilja ja Halva Pistaasi -pakkauksia. Tuotteissa on salmonellariski.

Tahinin takaisinveto koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on välillä 8.1.2026–20.2.2026. Vaniljahalvan takaisinveto koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on ennen päivämäärää 18.1.2026 ja pistaasihalvan tuotteita, joiden parasta ennen -päivä on ennen päivämäärää 23.1.2026.

Sevanin mukaan tahinia on myyty Keskon ruokakaupoissa koko maassa. Halvatuotteet ovat olleet myynnissä yksityisissä myymälöissä Turussa ja Jyväskylässä.

Hyvityksen haluavat asiakkaat voivat täyttää verkossa reklamaatiolomakkeen.

Katso myös: Tällainen tauti on salmonella

1:17 Millaiset ovat salmonellan oireet?