Löytyykö kaapistasi näitä Meiran mausteita? Vedetään pois myynnistä

Maustevalmistaja Meira on ilmoittanut Ruokavirastolle valkopippuria sisältävien tuotteidensa takaisinvedosta. Yritykselle toimitetussa valkopippurierässä on mitattu PAH-yhdisteitä yli lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän. Kyseistä valkopippurierää on käytetty kahteen tuotteeseen.