Helsinkiläisravintolassa valmistetaan poikkeuksellisia runebergintorttuja: "Joskus kokeilut menevät metsään, mutta tämä onnistui"

Helsinkiläisravintolan tuunattu runebergintorttu

– Runebergintorttuhan on runebergintorttu. Siinä ei hirveästi ole sellasta muokattua reseptiikkaa. Teemme tortun omaan Marskin punssiin, sokerikuorrutteen sijaan käytämme valkosuklaa-ganachea ja hillo on lakritsi-vadelmahilloa, kertoo Kuusi palaa -ravintolan keittiömestari Sami Lyly.

Tortun esillepano sen sijaan leikittelee ravintolan nimellä: leivonnainen on kuusen muotoinen, ja sen alle on aseteltu vielä toinen pala torttua. Leivonnaisen päälle on ripoteltu myös kullanvärisiä, suussa poksahtelevia rakeita.

Rohkeaa leikittelyä perinteillä

Koko Kuusi palaa -ravintolan filosofia perustuu samaiseen ajattelumalliin. Ravintolan ruokalistalla on useita suomalaisia klassikoita, jotka on jollain tapaa modernisoitu. Ravintola on kuuluisa muun muassa omalaatuisista mokkapaloistaan ja nyt suunnitteilla on jännittävä ruokalaji, joka on saanut inspiraationsa herne-maissi-paprikasta.