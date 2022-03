Gordon Ramsay täräyttää: Koronapandemia oli myös hyvä asia ravintoloille – "läävät" joutuivat sulkemaan ovensa

"P***a on mennyttä"

Ramsay myöntää, että jo kaksi vuotta kestänyt pandemia on ollut ravintola-alalle murskaava. Tilanne on vetänyt monet polvilleen, mutta nyt näyttää kokin mukaan jo paremmalta.

Ramsayn mukaan tilanne on pyyhkinyt alalta ylimielisyyden

– Asiakkaista on tullut viisaampia kahden vuoden aikana. He tietävät nyt paljon enemmän ruoasta ja ovat opetelleet tekemään hapanjuuren itse, joten se on pakottanut myös ravintola-alaa nostamaan rimaa. Tilanne on pyyhkinyt alalta ylimielisyyden.