Alkon parhaat hanaviinit on valittu! "Herkullisen hedelmäinen riesling" nappasi voiton

KULTAA: Deep Roots Riesling Trocken 2022 hanapakkaus, Drei Winzer, Qualitätswein Rheinhessen, Saksa. HOPEAA: Crudo Catarratto Zibibbo 2022 hanapakkaus, Oenoforos, Igt Terre Siciliane, Sisilia, Italia. PRONSSIA: Little Sheep Organic Sauvignon Blanc 2022 hanapakkaus, Origin Global Distribution, Marlborough, Uusi-Seelanti.

KULTAA: Hewitson the Adventures of Miss Harry Shiraz 2022 hanapakkaus, Hewitson, Australia. HOPEAA: Lab Reserva 2021 hanapakkaus, Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Portugali. PRONSSIA: Gnarly Head Pinot Noir 2021 hanapakkaus, Gnarly Head Wines, Kalifornia, Yhdysvallat.

Tuomareina toimineet viiniasiantuntijat Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo kertovat valinneensa hanafinaaleihin viinejä, jotka olivat teknisesti laadukkaita ja tasapainoisia. Hanaviinien kohdalla tärkeä arviointikriteeri on myös niiden monikäyttöisyys.

Parhaat hanaviinit erottuivat joukosta

– Punainen voittajaviini, Hewitson The Adventures of Miss Harry Shiraz 2022, on nuorekkuudestaan huolimatta erittäin harmoninen ja mehukas, mehevän hedelmäinen ja tasapainoinen herkku Australiasta. Valkoviinivoittajaksi nousi herkullisen hedelmäinen, raikkaan aromikas ja puhdaspiirteinen Deep Roots Riesling Trocken 2022 Saksan Rheinhessenistä.