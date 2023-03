Älä koskaan tee näin paistinpannulle

Monille kotikokeille varmasti tuttu sääntö on jo se, ettei pinnoitetulla pannulla tulisi käyttää teräviä esineitä, kuten metallista lastaa.

– Keraamisissa pannuissa on se hyvä puoli, että vaikka pinta hajoaisi, niin se ei vielä muutu myrkylliseksi. Teflonissa varsinkin, kun sitä pinnoitetta alkaa menemään ruokaasi, niin et halua tietää, mitä siinä on. Minäkään en halunnut, mutta opin sen väkisin.