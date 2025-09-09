Zelenskyi: Venäjän ilmaiskussa Donetskin alueelle kuoli ainakin 20

MTV UUTISET – STT

Ukrainassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa ilmaiskussa Donetskin alueelle maan itäosassa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sosiaalisessa mediassa.

Zelenskyin mukaan isku osui pienessä maalaiskylässä paikkaan, jossa oltiin jakamassa eläkkeitä.

Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt ilmasotaansa Ukrainaa vastaan.

Sunnuntain vastaisena yönä Venäjä teki Ukrainaan yhden sodan suurimmista ilmaiskuista, kun se ampui maahan toistakymmentä ohjusta ja lähetti yli 800 lennokkia. Ainakin neljä ihmistä kuoli.

