Ukrainalla tänään ratkaiseva päivä: "Zelenskyillä on kaikki pelissä"

Tänään on merkittävä päivä sen suhteen, mitä tulee Ukrainan maaperässä sijaitseviin mineraalivarantoihin – ja niiden omistukseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa. CNN:n mukaan presidentit aloittavat keskustelut kello 18 Suomen aikaa, minkä jälkeen odotettavissa on yhteinen tiedotustilaisuus. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana verkkosivuillaan ja MTV Katsomossa.

Presidentit käyvät tapaamisessaan läpi muun muassa kiisteltyä mineraalisopimusta.

Ukrainan hallitus antoi eilen luvan varapääministeri Julija Svyrydenkolle tai ulkoministeri Andri Sybihille sopimuksen allekirjoittamiseen. Zelenskyin on määrä valvoa allekirjoittamista.

MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki totesi MTV Uutiset Liven lähetyksessä, että tunnelman voidaan odottaa olevan tänään Valkoisessa talossa erittäin jännitteinen.

– Zelenskyillä on tässä kaikki pelissä, jos miettii Ukrainan tulevaisuutta.

– Eri asia on, kuinka iso kysymys nimenomaan mineraalisopimus on, koska se on mahdollisesti vähemmänkin merkityksellinen kuin mitä on viimeaikaisissa keskusteluissa käynyt yleiseksi käsitykseksi, Kivimäki sanoo.

Yhdysvaltain ja Ukrainan presidentit kohtaavat tänään Valkoisessa talossa mineraalisopimuksen allekirjoittamisen merkeissä.AFP / Lehtikuva

USA:lla omat etunsa pelissä

Kivimäki painottaa, että pelkästään Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien tapaaminen on jo hyvin merkittävää.

– Jos vertaa siihen mahdollisuuteen, että Putin ja Trump tapaisivat, niin tämä on heti siitä seuraavaksi tärkein tapaaminen.

Kivimäki sanoo, että mineraalisopimus on merkittävä, sillä siihen kytkeytyy Zelenskyin toivomia yksityiskohtia – muun muassa Yhdysvaltojen turvatakuut Ukrainalle.

Mineraalisopimuksella Yhdysvallat saisi pääsyoikeuden Ukrainan maaperässä sijaitseviin harvinaisiin maametalleihin.

– Sopimuksessa turvatakuita ei suoraan mainita, mutta Ukrainalla ilmiselvästi on toive, että tähän kytketään Yhdysvaltojen omiin intresseihin liittyvä takuu siitä, että sinne saataisiin vakautettua itäisen Ukrainan tilanne Yhdysvaltain liiketoiminnan ja taloudellisen intressin kautta.

– Toteutuuko tämä, niin se jää nähtäväksi.

Suhde vaihtuu puhujan myötä

Yhdysvaltain ja Ukrainan presidentit ovat puhuneet toisistaan varsin kovin sanoin viime aikoina ja viime viikolla Trump nimitti Zelenskyiä diktaattoriksi, joka kieltäytyy vaaleista.

Kivimäen mukaan Trumpin ailahteleva puhekieli johtunee itse presidentin persoonasta.

– Viestit (Yhdysvaltain hallinnosta) ovat kaiken kaikkiaan olleet hyvin ristiriitaisia. Iso viesti siitä, mikä on Yhdysvaltain suhde Euroopan turvallisuuteen vaihtelee sen mukaan, kuka kulloinkin puhuu.