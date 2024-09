Zelenskyi: Bidenille esitettävä voitonsuunnitelma on tie rauhaan

Zelenskyin mukaan hänen voitonsuunnitelmansa on keino saavuttaa luotettava rauha Venäjän täysimittaiseen sotaan Ukrainassa.

Zelenskyi sanoi perjantaina, että Venäjän vastahyökkäykset Kurskin alueella eivät ole toistaiseksi tuottaneet suurta menestystä. Alue on ollut osittain ukrainalaisten joukkojen hallussa ukrainan viime kuussa tekemän suurhyökkäyksen jälkeen.

Zelenskyi kertoi myös, että tilanne Itä-Ukrainassa sijaitsevan Pokrovskin strategisen keskuksen ympärillä on edelleen vaikea. Venäjän joukot ovat saavuttaneet alueella tasaisia voittoja.

Venäjä siirtänyt joukkoja vastahyökkäykseen

– Vielä ei näyttäisi siltä, että kyseessä olisi laajamittainen koottu vastaoffensiivi, vaan tässä on ensimmäisenä avattu nämä vastahyökkäykset kahdensuuntaisella iskulla Ukrainan Kurskin-pullistuman läntiseen sivustaan, Paroinen sanoo.

Paroisen mukaan Kurskin pullistuma on Ukrainalle haastava paikka puolustaa. Se ei ole sidottu erityisen edullisiin maastonkohtiin. Alueella on venäläisten vanhoja linnoitteita, mutta niiden puolustussuunta on rajalle päin.