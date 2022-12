Yrittäjälle tuomio ympäristörikoksesta: Autokorjaamo päästi yli tuhat litraa jäteöljyä luontoon Helsingissä

– Kyseessä on ollut poikkeuksellisen suuri kertapäästö laajalle alueelle, mistä on seurannut mittavat torjuntatoimet, jotka ovat kestäneet viikkoja ja pitkin puroa. Torjuntapuomeja on jouduttu tarkastamaan ja vaihtamaan useita kertoja. Imuautolla on kerätty valtavia määriä öljyistä vettä, oikeus toteaa päätöksessään.