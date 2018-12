Ympäristöministeri Tiilikainen tyytyväinen ilmastokokouksen saavutuksiin: "Tekstit alkavat olla aika hyvin tasapainossa"

Viivästyksistä huolimatta Suomen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (Kesk.) on melko tyytyväinen kokouksen etenemiseen.

– EU:n kannalta on menty parempaan suuntaan eilisen jälkeen. Meillä on yhtenäiset säännöt Pariisin sopimuksen toteuttamisesta tulossa sillä edellytyksellä, että paketti saadaan päätökseen. On hyvä, että Pariisin sopimuksen sääntökirja saataisiin nopeasti aikaan, jotta päästään entistä ripeämmin ilmastotoimiin kiinni kautta maailman.