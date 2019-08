Ympäristöjärjestöt vaativat turpeen polton lopettamista Suomessa vastauksena ilmastoraporttiin – "Pieni rooli, mittavat päästöt"

– On selvää, että turpeen polton pitää loppua rinta rinnan kivihiilen kanssa. Yhtä selvää on, että turpeesta työllistyville on varmistettava uutta koulutusta, työtä ja tulevaisuutta samalla, kun turpeenkaivu lopetetaan kokonaan, sanoo Greenpeace Nordenin maajohtaja Sini Harkki tiedotteessa.