Yllätysvieraat valtaavat Velin hirsitalon kesäisin – "Ajattelin, onko minulla silmissä jotain vikaa"

2:39imgKatso videolta, millaisia sotkevat yllätysvieraat ovat.
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Lappilainen kuvataiteilija on saanut sotkevia, mutta hauskoja kesävieraita.

Kolmisen vuotta sitten muoniolaisen kuvataiteilijan Veli Koljosen silmissä alkoi räpsymään perin oudosti tauluja maalatessa.

Koljonen pohti jo ajan varaamista silmälääkärille, mutta pian kävi ilmi, ettei kyse ollutkaan näköhäiriöstä.

– Ajattelin jo, että onko minulla silmissä jotain vikaa. Meinasin jo soittaa silmälääkärille, että silmät räpsyvät tyhjää.

Kyseessä olivat, kuten kuvataiteilija itse asian ilmaisee, maailmankuulut vuokralaiset, jotka olivat päättäneet asettua kesäksi Koljosen kelohirsilinnan kolmanteen kerrokseen.

Koljonen tunnetaan muun muassa Lapin luontoa kuvaavista öljyvärimaalauksista.

Silmien edessä räpyttelevät vuokralaiset ovat nyt jo kolmatta kesää Koljosen seurana.

– Hauskaa niiden kanssa on ollut. Vähän ne sotkevat, mutta kun kuuluisuutta on tullut, niin saavat ne vähän sotkea, hän sanoo.

Yllätysvieraat saapuvat Koljosen mukaan Afrikasta Lappiin ja kelohirsilinnan ylimpään kerrokseen aina alkukesästä.

Nyt syksyn saapuessa vuokralaiset ovat valmistautumassa muuttoon.

– Ensi vuonna takaisin, Koljonen sanoo kädessään olevalle haarapääskylle.

Katso jutun alusta, kun Koljonen esittelee hauskat, mutta sotkevat yllätysvieraansa.

MuonioLinnutLuonto ja eläimetKotimaa

