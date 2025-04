Poliisi kaipaa havaintoja Muonion hallipalosta: Ratkaisevasta vihjeestä luvassa palkkio

Poliisi pyytää havaintoja Muoniossa Väiskintiellä lauantaina 5.4.2025 tapahtuneesta hallipalosta.

Poliisi kertoo pyytävänsä edelleen vihjeitä tapahtumaan liittyen ja olevansa kiinnostunut kaikista tiedoista.

Poliisin mukaan asianomistaja maksaa ratkaisevasta vihjeestä palkkion.

Poliisi selvittää palon syttymissyytä. Palopaikalla on käynyt muun muassa poliisin palokoira.

Poliisin mukaan on mahdollista, että palo on tahallaan sytytetty, minkä vuoksi poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Vahinkojen suuruus on useita kymmeniä tuhansia euroja.