Muoniossa raju joukkotappelu, jossa puukotkin heiluivat – kaksi sairaalaan

Kaksi ihmistä on joutunut sairaalahoitoon joukkotappelun päätteeksi Muoniossa, kertoo Lapin poliisilaitos.
Varhain sunnuntaiyönä Muoniossa syntyi poliisin tiedotteen mukaan useamman ihmisen välinen yhteenotto.
Sen yhteydessä käytettiin poliisin mukaan myös teräasetta.
Kaksi ihmistä sai tappelunnujakassa sairaalahoitoa vaativia vammoja.
Poliisi otti epäillyn tekijän kiinni saman yön aikana.
Poliisi tutkii tapahtumakokonaisuutta tällä hetkellä tapon yrityksenä, törkeänä pahoinpitelynä ja pahoinpitelynä. Nimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.
Tutkinta on kesken, eikä poliisi tiedota toistaiseksi enempää.