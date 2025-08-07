Yllätysveto: Hallitseva maailmanmestari lopettaa 31-vuotiaana

Itävallan alppihiihtotähti Stephanie Venier lopettaa urheilu-uransa 31-vuotiaana.

Venier kertoi päätöksestään Instagram-tilillään.

– Nauroin, itkin, taistelin, epäilin, kaaduin – ja nousin ylös joka kerta. Kiitos kaikille, jotka ovat kulkeneet tätä matkaa kanssani. Minä poistun terveenä ja onnellisena. Lumi jää, mutta lukuni on kirjoitettu, Venier kirjoittaa.

Venier sai upean kruunun uralleen viime talvena, kun hän voitti MM-kultaa supersuurpujottelussa. Hänen palkintokaapistaan löytyy myös syöksylaskun MM-hopeaa vuodelta 2017 ja joukkuealppiyhdistetyn MM-pronssia vuodelta 2025.

Lopettamisuutista voidaan pitää lievänä yllätyksenä, sillä tulevana talvena kisataan Milano-Cortignan olympialaisissa. Nyt hallitsevaa super-G -maailmanmestaria ei olympiarinteessä nähdä.

Venier voitti urallaan kolme maailmancupin kilpailua, joista kaksi tuli syöksylaskussa ja yksi supersuurpujottelussa. Palkintokorokkeelle hän nousi voitot mukaan lukien 12 kertaa.