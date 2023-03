Yllättävät pakkaskelit syrjäyttivät orastavan kevään – tämä on tilanne luonnossa nyt

Hän kertoo, että muutamana aiempana vuonna maaliskuussa on saatu nauttia hyvinkin keväisestä säästä, joten ihmiset ovat hiukan hämmentyneitä tämän vuoden tilanteesta.

– Hyvänä esimerkkinä sanoisin, että Luontoliiton kevätseurantaan oli tullut viime vuoden maaliskuuhun mennessä noin 1100 havaintoa, kun tänä vuonna havaintoja on tullut vasta noin 400, Ojajärvi kertoo.

Leskenlehdet odottelevat tuloaan

Monen suomalaisen mielestä kevään ensimmäinen merkki on maan alta puskevat leskenlehdet, joita tänäkin keväänä on ehditty jo vähissä määrin havaita.

Ensimmäiset hyönteiset eivät selviä

Kevään pölyttäjistä sen sijaan Ojajärvi on huolissaan.

Onko virpojille pajunkissoja?

– Pajun kukinta on vielä aluillaan tai pieniltä osin jo alkanutkin. Pajunkissoja on jo nähtävillä ja vaikka säässä tuli kylmempi vaihe, paju on kasvi, joka ei kylmästä kauheasti ota vahinkoa. Kukinta tulee viivästymään kylmien ilmojen myötä, Ojajärvi sanoo.