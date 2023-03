Muuttolintujen vaarallinen matka on käynnistynyt – satelliittisääksi Sally lentää 10 tuntia ja 330 kilometriä päivässä, lepopaikka Ukrainassa sodan kupeessa

Sääksisäätiön rengastaja Vesa Hyyryläinen kertoo, että Salli on edennyt tämän jälkeen pohjoisen suuntaan noin 330 kilometrin päivävauhtia eli noin 2 000 kilometriä.

Matkaa on edessä vielä lähes 7 000 kilometriä.

Sally matkaa vuodesta toiseen samaa "valtatietä"

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Hyyryläinen asensi satelliittilähettimen Sallille vuonna 2019 ja on sen jälkeen seurannut linnun taivalta.

Hyyryläisen mukaan Sallista ja sen lajikumppaneista on saatu seurannassa todella paljon tietoa.

– Mielenkiintoista on, että sen reitti on suurin piirtein sama valtatie vuodesta toiseen. Syysmuuttoreitti on vain hieman kevätreittiä läntisempi.