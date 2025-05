"Ylivoimaisesti raskaimmat jutut" – Leijonien kovin huuliveikko nimettiin

Huumori on keventänyt tunnelmaa Leijonissa pitkän leirityksen ja arvoturnauksen aikana.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Puolivälierä Yhdysvallat–Suomi torstaina klo 17.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla jo klo 16.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Leijonat-paidan pukeminen päälle on kunnia, mutta jopa seitsemän viikkoa kestävä MM-leiritys voi olla pelaajalle myös raskas kokemus seurajoukkuekauden päälle.

Kaikesta tulee helpompaa, jos leiriryhmässä ja lopullisessa MM-joukkueessa on ilmapiiri kunnossa. Iso osa tätä on huumori.

– Ylivoimaisesti raskaimmat jutut ovat varmasti… (Juho) Lammikolla on hyvät ja kuivat läpät, Leijonien kapteeni Mikko Lehtonen linjaa ja saa näkemykselleen tukea Vili Saarijärveltä.

– Porilaisella huumorilla eteenpäin. Se on tarkoitus. Tilanne kuin tilanne, niin pääasia on, että on hyvä ja rento meininki, hauskaa, kolminkertainen arvokisavoittaja Lammikko vastaa.

Millainen dynamiikka Leijonissa on ja miten sitä pyritään pitämään yllä? Äänessä ovat muun muassa Mikko Lehtonen, Jan-Mikael Järvinen ja Vili Saarijärvi. Katso video jutun yltä!