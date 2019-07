Ylilääkäri Hannu Lauerma: Vaarallisuusarviot eivät kerro totuutta rikoksen uusimisesta – "Kuinka suurta joukkoa kansasta on pidettävä telkien takana, että vältetään yksi henkirikos?"

Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa on maininta vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksien perusteellisesta arvioinnista.

Käytännössä harkinnan kohteena on etenkin, pitäisikö arvion merkitystä lisätä elinkautisvangin anoessa pääsyä koevapauteen.

Vaarallisuusarvion roolin kasvattamisessa on kuitenkin ongelmansa.

Käytännössä kyse on tulevan arvioimisesta ja ennustamisesta. Tämä on ongelma, jos vaarattomaksi arvioitu henkilö päätyykin vapauduttuaan uusimaan rikoksen.

– Vakavat väkivaltarikokset, mukaan lukien henkirikokset ovat harvinaisia, ja niiden tarkka ennustaminen on mahdotonta. Pystymme siihen, että arvioimme perustellusti riskitason, psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma toteaa.

"Tulossa enemmän biologisia tekijöitä"

Lauerman mukaan on vaikea määritellä, keille kaikille vaarallisuusarvio oikeastaan pitäisi edes tehdä.

– Meidän täytyy laskea todennäköisyyksiä. On laskettava, kuinka suurta osaa kansasta on pidettävä telkien takana, että vältetään yksi henkirikos? Se on itse asiassa hyvin suuri luku, Lauerma miettii.