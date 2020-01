Yli vuoden ajan asukkaita piinannut "Metsänpeikko" on kertonut poliisille ensi kertaa kummallisesta rötössarjastaan: "Osan teoista hän myöntää, osan kiistää"

"Metsänpeikoksi" itsensä eräälle asukkaalle esitellyt nainen tunkeutui ihmisten koteihin ja kesämökeille sekä asumattomiin rakennuksiin. Välillä nainen on murtautunut taloihin, ja joskus hän on mennyt sisään lukitsemattomasta ovesta.

Epäillään useista rikoksista

Ihmisten luona "Metsänpeikko" on käynyt suihkussa, syönyt ja nukkunutkin. Joistakin paikoista hän on anastanut tavaraa.

Poliisi on jo kuulustellut naista epäillyistä rikoksista. Häntä epäillään törkeästä varkaudesta, kotirauhan rikkomisista, vahingonteoista, laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelyn yrityksestä.

Höystin mukaan nainen on "aika pitkälti" asunnoton, jotain tilapäismajoituksia hänellä on ollut. Pelastusarmeijan Turun Patas-yksikkö yrittää järjestää naiselle asunnon.

Nainen on nyt viranomaisten hallussa, mutta todennäköisestä häntä ei tulla esittämään vangittavaksi.

"Poistunut nopeasti paikalta"

Varsinais-Suomesta kotoisin oleva nainen on poliisin mukaan toiminut vastaavalla tavalla aiemminkin.

Tapauksessa on useita asianomistajia, koska "Metsänpeikko" on mennyt useiden eri ihmisten koteihin. Kaikkiaan poliisilla on tutkittavanaan viisi eri tapausta.