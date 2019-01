Yli viikko sitten Helsingissä kadonnut mies on löydetty kuolleena – Omaisten suru: Miksi etsinnät aloitettiin niin viiveellä?

MTV Uutisten tietojen mukaan mies on löydetty tänään menehtyneenä.

Etsinnät eivät käynnistyneet heti

Kun mies ei ilmaantunut kotiinsa koko sunnuntaipäivänä, omaiset soittivat poliisille, josta ohjeistettiin olemaan yhteydessä uudelleen, kun katoamisesta on kulunut aikaa 24 tuntia.

– Omaisten hätä on tietysti suuri tällaisissa tapauksissa, mutta meillä poliisilla on tietty tapa, kuinka tällaisissa tilanteissa edetään. Jokainen tapaus on yksilöllinen.