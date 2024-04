Yli 90 kuoli laivan upottua Mosambikissa

Mosambikin rannikolla ainakin yli 90 ihmistä on viranomaisten mukaan kuollut, kun kalastuslaiva joutui vaikeuksiin ja upposi.



Laivassa oli noin 130 matkustajaa ja se oli matkalla kohti Nampulan maakunnassa sijaitsevaa saarta. Maakunnan johtoon kuuluva Jaime Neto sanoi medialle, että laiva upposi, koska sen kyydissä oli liian monta ihmistä eikä se ollut soveltuva ihmisten kuljettamiseen.



Neton mukaan 91 ihmistä kuoli, heidän joukossaan useita lapsia. Pelastajat olivat löytäneet sunnuntaina viisi selviytyjää, mutta sääolosuhteet vaikeuttavat pelastustöitä.



Suurin osa ihmisistä pyrki Neton mukaan pois alueelta johtuen paniikista, jonka syynä ovat valheelliset tiedot koleran leviämisestä maassa. Tässä vaiheessa kolera-tapauksia on todettu lokakuun jälkeen noin 15 000 ja kuolemia on kirjattu 32, Mosambikin viranomaisten tiedoista selviää.



Nampulassa on todettu kolmasosa kaikista maan tautitapauksista. Viimeisten kuukausien aikana alueelle on myös paennut suuri joukko ihmisiä naapurimaakunnasta Cabo Delgadosta jihadistihyökkäysten takia.