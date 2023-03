Voimakas sykloni vienyt ainakin 70 ihmisen hengen Malawissa ja Mosambikissa

Freddy-nimisestä syklonista on tulossa yksi historian pitkäkestoisimmista myrskyistä. Sykloni vyöryi viikonloppuna jo toista kertaa muutaman viikon sisällä eteläisen Afrikan läpi.

Punaisen Ristin mukaan myrsky on vaatinut Malawissa yli kuusikymmentä kuolonuhria. Loukkaantuneita on maassa lähes sata ja useita ihmisiä on edelleen kateissa rankkasateiden ja tulvien jäljiltä.