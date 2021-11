Yli 70-vuotiaat jyräävät aluevaaleissa nuoret äänestäjät – äänestysinto jäämässä laimeaksi, yhden puolueen kohdalla virkistävä poikkeus

Kantar TNS Oy:n mukaan omaa äänestämistään varmana pitäviä on tällä hetkellä saman verran kuin kolme kuukautta ennen edellisiä europarlamenttivaaleja.

Aluevaalien osalta on huomattavaa, että 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista 58 prosenttia kertoi varmasti äänestävänsä aluevaaleissa.

Keskustalaiset innoissaan

Vasemmistoliiton, kokoomuksen ja Liike Nytin kannattajien keskuudessa varmoja äänestäjiä on hieman yli puolet vastaajista.

Sdp:n ja vihreiden kannattajissa varmoja äänestäjiä on 49 prosenttia. Perussuomalaisten kannattajista 37 prosenttia aikoo äänestää varmasti.

Kantar TNS Oy teki tutkimuksen 12. – 21. lokakuuta 2021. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa. Haastateltu joukko edustaa Suomen 15–74 vuotta täyttänyttä väestöä. Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 223. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.