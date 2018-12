Yli 50 ihmistä pelastettiin hirvittävistä oloista inkiväärifarmilta – lyöntejä kepeillä, raipalla sekä yöt lukittujen ovien takana

Vaikka Intia on kieltänyt pakkotyön lailla vuonna 1976, yhä edelleen lukematon määrä työnantajia pakottaa ihmiset töihin vuoksikausiksi ilman palkkaa. Kyseessä on yleensä velkoihin liittyvät järjestelyt.

Jos työnantajat joutuvat oikeuteen, on se poikkeuksellista Intiassa. Jos heidän tuomitaan, on se vieläkin harvinaisempaa. Tämän vuoksi työnantajien riski joutua tilille työntekijöiden huonosta kohtelusta on hyvin pieni.