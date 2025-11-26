Ihmiskaupan uhrit tekevät suurimman osan huijauksista pakon edessä.
Verkkohuijauksia pyörittävät keskukset ovat toimineet pitkään Myanmarin raja-alueilla, joille maan viranomaisten toiminta ei ole ulottunut.
Viime kuukausina Myanmaria hallitseva sotilasjuntta on kuitenkin aloittanut laajat operaatiot huijauskomplekseja vastaan.
Myanmarin sotilasjohtaja Min Aung Hlaing määräsi 17. marraskuuta alueelliset komentajat "tuhoamaan huijauskeskukset kansallisena velvollisuutena".
KK Park -huijauskompleksi tuhottu
Yksi tunnetuimmista rikolliskeskuksista on KK Park, Myawaddyn kaupungissa aivan Thaimaan rajan tuntumassa.
Myanmarin valtionmedia MRTV kertoi 21. marraskuuta, että sotilaat suorittivat massiivisen ratsian kompleksissa. Ratsiassa pidätettiin satoja, tuhottiin rakennuksia räjähteillä sekä takavarikoitiin tuhansia tietokoneita ja puhelimia.
Valtion median mukaan viranomaiset ovat tähän mennessä tuhonneet yli 180 rakennusta, pidättäneet tuhansia ulkomaalaisia ja takavarikoineet 2 653 tietokonetta ja 21 750 matkapuhelinta.
Väkivaltaa, uhkailua ja ihmisten sisäelinkauppaa
Keskukset ovat houkutelleet uhreja lupaamalla työpaikkoja eri puolilla Kaakkois-Aasiaa, minkä jälkeen uhrit on kuljetettu Myanmarin puolelle ja pakotettu työleireille.