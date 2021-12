Pelastakaa Lapset vahvistanut kahden työntekijänsä kuolleen Myanmarin joukkosurmassa – Yhdysvallat toistanut vaatimuksensa asevientikiellosta

Järjestön mukaan sotilasjoukot pakottivat ihmiset autoistaan, pidättivät osan, tappoivat monia ja polttivat ruumiit. Pelastakaa Lapset on lopettanut toimintansa Kayahin alueella.

Myanmaria hallitseva sotilasjuntta on kertonut, että sen joukkojen kimppuun oli hyökätty, kun he olivat yrittäneet pysäyttää seitsemän "epäilyttävästi liikkuvaa" autoa. Juntan puhemiehenä toiminut kenraali Zaw Min Tun kertoi uutistoimisto AFP:lle joukkojen tappaneen välikohtauksessa useita ihmisiä tarkentamatta kuolonuhrien määrää.

Myanmar on ollut kaaoksen tilassa helmikuun sotilasvallankaappauksesta lähtien. Yli 1 300 ihmistä on surmattu turvallisuusjoukkojen kurittaessa juntan vastustajia, ja ympäri maata on muodostettu junttaa vastustavia aseellisia joukkoja.