Yli 3 miljardia! Valioliiga-seurat törsäsivät kesällä ennätyksellisellä tavalla

Englannin Valioliigassa pelaavat joukkueet mässäilivät kovalla tavalla kesän siirtoikkunan aikana.
BBC:n mukaan Valioliiga-seurat törsäsivät kesän aikana ennätykselliset yli 3 miljardia puntaa (noin 3,47 mrd. euroa) – tarkalleen ottaen 3,087 miljardia puntaa.
Valioliiga-seurat ovat käyttäneet enemmän rahaa pelaajahankintoihin kuin Bundesliiga-, La Liga-, Ranskan liiga- ja Serie A -seurat yhteensä.
Kesän kovin tuhlaaja oli Liverpool, joka käytti pelaajahankintoihin hurjat 415 miljoonaa puntaa (noin 480 milj. euroa). Seuraavana listalla ovat Chelsea (329 milj. euroa), Arsenal (295 milj. euroa) ja Newcastle (289 milj. euroa).
Valioliiga-joukkueista peräti 14 käytti pelaajasiirtoihin yli 100 miljoonaa.
Pelaajamyyntejä Valioliiga-seurat tekivät 1,96 miljardin (noin 2,198 mrd.) edestä – eli huomattavasti vähemmän.
Siirtokesän aikana plussan puolelle jäivät Valioliiga-seuroista vain Chelsea (3,4 milj. euroa), Bournemouth (noin 100 milj. euroa, Brentford (56 milj. euroa, Brighton (74 milj. euroa ja Crystal Palace (noin 18,5 milj. euroa).
Kesän kalleimmat Valioliiga-siirrot:
|Pelaaja
|Joukkue
|Ostohinta
|Alexander Isak
|Liverpool
|144 milj. €
|Florian Wirtz
|Liverpool
|125 milj. €
|Hugo Ekitike
|Liverpool
|95 milj. €
|Nick Woltemade
|Newcastle
|85 milj. €
|Benjamin Sesko
|Manchester United
|76,5 milj. €
|Bryan Mbeumo
|Manchester United
|75 milj. €
|Matheus Cunha
|Manchester United
|74,2 milj. €
|Martin Zubimendi
|Arsenal
|70 milj. €
|Eberechi Eze
|Arsenal
|69,3 milj. €
|Viktor Gyökeres
|Arsenal
|65,8 milj. €