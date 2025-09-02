Yli 3 miljardia! Valioliiga-seurat törsäsivät kesällä ennätyksellisellä tavalla

Alexander Isak
Liverpooliin siirtynyt Alexander Isak oli Valioliiga-kesän kallein hankinta.
Julkaistu 02.09.2025 08:29
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Englannin Valioliigassa pelaavat joukkueet mässäilivät kovalla tavalla kesän siirtoikkunan aikana.

BBC:n mukaan Valioliiga-seurat törsäsivät kesän aikana ennätykselliset yli 3 miljardia puntaa (noin 3,47 mrd. euroa) – tarkalleen ottaen 3,087 miljardia puntaa.

Valioliiga-seurat ovat käyttäneet enemmän rahaa pelaajahankintoihin kuin Bundesliiga-, La Liga-, Ranskan liiga- ja Serie A -seurat yhteensä. 

Kesän kovin tuhlaaja oli Liverpool, joka käytti pelaajahankintoihin hurjat 415 miljoonaa puntaa (noin 480 milj. euroa). Seuraavana listalla ovat Chelsea (329 milj. euroa), Arsenal (295 milj. euroa) ja Newcastle (289 milj. euroa).

Valioliiga-joukkueista peräti 14 käytti pelaajasiirtoihin yli 100 miljoonaa.

Pelaajamyyntejä Valioliiga-seurat tekivät 1,96 miljardin (noin 2,198 mrd.) edestä – eli huomattavasti vähemmän. 

Siirtokesän aikana plussan puolelle jäivät Valioliiga-seuroista vain Chelsea (3,4 milj. euroa), Bournemouth (noin 100 milj. euroa, Brentford (56 milj. euroa, Brighton (74 milj. euroa ja Crystal Palace (noin 18,5 milj. euroa).

Kesän kalleimmat Valioliiga-siirrot:

PelaajaJoukkueOstohinta
Alexander IsakLiverpool144 milj. €
Florian WirtzLiverpool125 milj. €
Hugo EkitikeLiverpool95 milj. €
Nick WoltemadeNewcastle85 milj. €
Benjamin SeskoManchester United76,5 milj. €
Bryan MbeumoManchester United75 milj. €
Matheus CunhaManchester United74,2 milj. €
Martin ZubimendiArsenal70 milj. €
Eberechi EzeArsenal69,3 milj. €
Viktor GyökeresArsenal65,8 milj. €

Lisää aiheesta:

Liverpoolin aivan älytön riehuminen jatkumassa – pulittamassa ruotsalaistähdestä yli 130 miljoonaa euroaManchester Unitedille hurjat tappiot – viiden vuoden pätkältä kylmäävät lukematHäkellyttävä summa rahaa pelaajiin – Valioliigassa rikottiin kesän siirtoennätyksiäTässä ovat maailman kalleimmat jalkapalloilijat – Cristiano Ronaldo ja Neymar jäivät tylysti ulos top-100:staForbes: Lionel Messillä yhä käsittämättömät tulot – pelkkä viikkopalkka vetää nöyräksiHurja ero! Teemu Pukki hyvä osoitus Norwichin nerokkuudesta – Manchester Cityn kallis tähtisikermä kaatui pilkkahintaan
ValioliigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Valioliiga