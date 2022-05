Yli 200 lajia havaittiin – Lintutornit kilpailivat havaintojen määrässä Tornien taisto -tapahtumassa

– Aamulla niityllä oli kattohaikara paikallisena. Saatiin ihailla sitä rauhassa. Ristisorsa on täällä harvinainen laji ja nokkavarpunen lenteli tuossa edestakaisin, listaa BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa aamun kiinnostavimpia havaintoja.

"Kisa on leikkimielinen, mutta vakavasti otetaan"

Vaikka kisa on leikkimielinen, ainakin Helsingin Viikissä kilpailtiin tosissaan. BirdLifen joukkueella oli voitto puolustettavanaan. Nyt joukkue havaitsi 90 lajia.

– Ei tämä varsinainen romahdus ole, mutta nyt ei mennä voittotahtiakaan. Ei me pärjätä tänään, se on selvää, arvioi Pertti Uusivuori.

– Tämä on hyvä vuodenaika, jolloin näkee paljon lintuja ja sitten on tietty mielenkiinto tässä taistossa. Leikkimielinenhän tämä on, mutta vakavasti otetaan lajien laskeminen, katsominen ja etsiminen, toteaa Karno Mikkola.