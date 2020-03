Yli 2 miljoonan euron yllätyslasku uhkaa kadottaa Kyyjärven kokonaan kuntakartalta – päättäjät käärmeissään: "Laki velvoitti tähän"

Takausriski näyttää toteutuvan

Henkilöstöä potkittu pois ja metsää myyty

Kyyjärvi on yrittänyt saada talouttaan kuntoon, mutta nyt verkkoyhtiön velkasaneeraus on tekemässä työn liki tyhjäksi. Kunta on jo vähentänyt hallintohenkilöstöä ja lomauttanut sivistyspuolen työntekijöitä. Lisäksi metsäomaisuutta on realisoitu.