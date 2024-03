Yli 1000 Vastaamo-asiakasta on sopinut korvauksista Aleksanteri Kivimäen kanssa

Joukko Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutun uhreja on sopinut korvauksista rikoksista syytetyn Aleksanteri Kivimäen kanssa.



Vastaamonuhrit.fi-sivuston takana olevat juristit kertovat, että heidän asiakkaistaan jo 1 200 on tehnyt sovintosopimuksen Kivimäen kanssa. Menettelyn tarkoituksena on välttää siviilioikeudenkäynnit ja saada uhreille korvaukset ilman pitkää oikeusprosessia.



Kivimäen asianajajan Peter Jaarin mukaan myös Kivimäki haluaa välttää siviilioikeudenkäynnit, jos tämä tuomitaan rikoksista.



Korvausten periminen Kivimäeltä sopimusten nojalla edellyttää, että Kivimäki tuomitaan rikoksista lainvoimaisella tuomiolla.



Oikeus antaa tuomion rikosjutussa 30. huhtikuuta. Kivimäki on kiistänyt kaikki syytteet.